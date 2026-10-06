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ECONOMIA

Taxas de juros têm recuo modesto após tombo da véspera

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 6, com moderação, cedendo 10 pontos-base na ponta longa, após um tombo de mais de 100 pontos-base na véspera pela euforia diante da possibilidade de alternância de poder.

A agenda do dia tem como destaque os leilões de NTN-B e LFT (11h) e participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de evento em Brasília. O movimento está alinhado ao do dólar ante o real.

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Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,411%, de 13,410% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para mínima de 12,500%, de 12,591%, e o para janeiro de 2031 cedia para 12,560%, de 12,653% no ajuste de segunda-feira, 5.

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