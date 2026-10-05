Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros têm rali e despencam mais de 1 p.p. com Flávio à frente no 1º turno

Escrito por Arícia Martins (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros percorreram a segunda etapa do pregão com forte queima de prêmios, que superou 100 pontos-base, ou um ponto porcentual, nos vértices médios e longos. À exceção da ponta curta, os demais vencimentos voltaram a ser negociados abaixo de 13%, em níveis não vistos desde outubro de 2024, impulsionados pelo resultado das urnas no primeiro turno das eleições.

Ao mesmo tempo em que a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Lula (PT)surpreendeu e reforçou a percepção de que deve haver alternância de poder em 2027, é considerado pouco provável que o petista consiga reverter esse quadro até a realização do segundo turno - o que, na visão do mercado, abrirá espaço para um ajuste fiscal mais austero no próximo ano. Também foi vista com otimismo a escalada da direita no Congresso, que ajudaria um eventual governo de Flávio a implementar os ajustes necessários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a leitura de queda dos riscos associados à política fiscal no radar, a curva a termo já passou a precificar um ciclo de calibração um pouco mais expressivo da Selic, com cortes nas duas últimas reuniões deste ano que prosseguem em 2027.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caiu a 13,413%, de 13,53% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 13,749% a 12,650%, e o para janeiro de 2031 despencou a 12,700%, vindo de 13,99% no ajuste.

Diretor de pesquisa econômica do banco Pine, Cristiano Oliveira afirmou que o comportamento dos juros surpreendeu nesta segunda-feira, 5. No começo do dia, disse, a expectativa era de que as taxas perdessem entre 50 a 80 pontos; "100 pontos, no máximo". "Provavelmente há a interpretação de que é mais provável a implementação de uma agenda mais liberal na economia. Não é um movimento artificial. O mercado já está antecipando essa agenda", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o sócio e economista-chefe da Way Investimentos e professor da IBMEC-RJ e ESPM, Alexandre Espírito Santo, a diferença de 2,3 milhões de votos entre Flávio e Lula não estava precificada e contribuiu para o rali desta segunda, assim como a nova composição do Congresso. A direita avançou no Senado e formará a maior bancada a partir de 2027, somando 44 dos 81 parlamentares. Na Câmara, o PL elegeu a maior bancada, com 121 deputados.

"Se de fato o Flávio ganhar, isso ajudaria muito em aprovações. É menos provável que o Lula consiga virar, mas se eventualmente conseguir, ainda terá uma dificuldade enorme em governar. Esses dois aspectos favoreceram a 'festa' nos ativos", comentou.

Na visão do economista, porém, a descompressão dos DIs poderia ter sido até maior, mas ainda paira sobre as taxas "um prêmio significativo" de risco fiscal. "Um novo governo conseguirá melhorar a produtividade do país, reduzir impostos, aspectos que impactem a produtividade, e sem dúvida melhoraria a perspectiva do lado fiscal. Mas não vai conseguir fazer mudanças radicais e cortes expressivos", avaliou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estrategista global da Macquarie Thierry Wizman alerta que, contra o otimismo observado nesta segunda nos ativos, o próximo presidente vai herdar exigências estruturalmente crescentes de gastos obrigatórios, altos custos de serviço da dívida e uma flexibilidade orçamentária limitada. "Portanto, para sustentar qualquer rali no Brasil, será necessário que Bolsonaro, após vencer, apresente um plano crível para as finanças públicas."

Na política monetária, o mercado ajustou suas apostas para um ciclo de baixa da Selic um pouco maior. A taxa terminal apontada pela curva para 2026 caiu de 13,47% na sexta-feira para 13,20%, e a para 2027, de 13,50% a 12,50%. O economista-chefe do banco Bmg, Flávio Serrano, pondera que a volatilidade de sessões como a desta segunda, contudo, coloca alguma cautela nestes dados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV