Os juros futuros têm forte recuo em toda curva na manhã desta quinta-feira, 26, após o IPCA-15 ter mostrado alta de 0,22% em novembro, abaixo do piso das estimativas, de alta de 0,27%. Além disso, o mercado segue mais animado com a possibilidade de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, assumir o Ministério da Fazenda.

A liquidez, no entanto, tende a ser afetada pelo feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que mantém os mercados fechados no país. O movimento está alinhado ao recuo do dólar ante o real.

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Às 9h24 desta quinta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caía para 14,100%, de 14,293% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,465%, de 14,708%, e o para janeiro de 2031 caía para 14,690%, de 14,947% no ajuste de quarta-feira, 25.