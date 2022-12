Taxas de juros têm menor pressão de alta, mas cautela com transição continua

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam com viés de alta nesta quinta-feira em relação ao fechamento de quarta-feira, com investidores ainda cautelosos em relação ao processo de transição do governo, após a mudança da Lei das Estatais e anúncio de nomes para que farão parte da equipe econômica. Mas em relação ao ajuste de ontem o movimento é de baixa de ao redor de 10 pontos-base, alinhado ao dólar mais fraco.

"O mercado internacional se movimentou ontem ao longo da entrevista de Powell (após o ajuste), mexendo com os preços aqui. Então, hoje tem que comparar com o fechamento. Mercado meio de lado hoje", diz o chefe da Área de Estratégia da Warren Renascença, Sérgio Goldenstein.

Às 10h03, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,52%, de 13,45% no fechamento, mas caía ante os 14,07% no ajuste.

O DI para janeiro de 2025 subia para 13,71%, de 13,64% no fechamento, com queda ante os 4,07% no ajuste. E o vencimento para janeiro de 2024 ia para 13,98%, de 14,00% no fechamento e 14,07% no ajuste de ontem.