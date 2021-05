Taxas de juros têm leve alta, em linha com dólar e com política no radar

Continua após publicidade

Os juros futuros longos têm leve avanço na manhã desta segunda-feira, 10, enquanto os demais rondam os ajustes, mas com viés de alta, num dia de agenda fraca e mostrando cautela limitada ao noticiário político, com o escândalo do orçamento secreto do governo. O movimento dos juros está alinhado ao avanço do dólar ante o real. Às 9h18 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,68%, de 8,64% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 6,65%, de 6,63%, e o para 2022 estava na máxima de 4,87%, de 4,85% no ajuste de sexta-feira (7).