Taxas de juros têm firme alta na sessão com pessimismo sobre fim da guerra
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Os juros futuros negociados na B3 percorreram o pregão desta segunda-feira, 11, em firme alta, renovando máximas intradia em toda a extensão da curva a termo. A abertura, que chegou a superar 16 pontos-base em trechos intermediários e longos, foi acentuada após notícias de que os Estados Unidos, diante do impasse nas negociações de paz com o Irã, consideram retomar ações militares contra o país. Teerã, por sua vez, respondeu por meio do presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, que alertou que o país persa está "pronto com todas as opções de resposta a qualquer agressão".
O pessimismo em relação ao fim da guerra - que parece cada vez mais distante e, portanto, deve seguir bloqueando o fluxo de navegação no Estreito de Ormuz - levou os contratos futuros do petróleo a avançarem quase 3% na sessão. O barril do Brent para julho, que serve de referência para a Petrobras, fechou em US$ 104,21. A aversão ao risco pressionou as curvas de juros globais, contaminando também o mercado de renda fixa local.
Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 aumentou de 14,049% no ajuste de sexta-feira para 14,105%. O DI para janeiro de 2029 saltou a 13,695%, vindo de 13,525% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 fechou em 13,765%, de 13,605% no ajuste.
Os mercados de renda fixa já abriram a primeira sessão da semana em tom bastante negativo, reagindo à recusa do presidente dos EUA, Donald Trump, à proposta do Irã para encerrar o confronto no Oriente Médio, ocorrida no domingo. Trump classificou a proposição dos iranianos como "totalmente inaceitável", ao passo que o chanceler do país persa, Esmail Baghaei, disse que Teerã não está "preocupado com a satisfação de outros".
Em relatório de Jim Reid, head global de pesquisa macro e estratégia temática, o Deutsche Bank aponta que a incerteza sobre quem detém autoridade para negociar no Irã pode estar complicando o avanço de um acordo e postergando tempos mais difíceis à frente. "Continua sendo um conflito incomum, com pouca ação há um mês. Em termos simples, porém, enquanto o Estreito de Ormuz permanecer fechado, os mercados seguem no fio da navalha", avalia a instituição.
"Está todo mundo esperando a 'semana que vem' de Trump", afirma Guilherme Almeida, head de renda fixa da Suno Research, referindo-se a declarações que se tornaram comuns do republicano de que uma solução para o conflito será alcançada na próxima semana. "Mas ela nunca chega, e quanto mais tempo o conflito dura, piores as expectativas vão ficando", apontou. Segundo Almeida, a deterioração da curva futura, mais uma vez, foi determinada pela piora do ambiente externo, que aumenta o desafio para o Banco Central dar prosseguimento ao ciclo de calibração dos juros.
Embora haja uma ala de economistas que defenda que o Comitê de Política Monetária (Copom) tem alguma gordura, porque mantém a taxa de juros acima do patamar neutro há muito tempo, a tendência é que, com o conflito perdurando, o BC seja mais cauteloso nas próximas reuniões do colegiado, diz o especialista da Suno.
A ampla maioria do mercado espera corte de 25 pontos-base da Selic no encontro de junho do Copom, mas a probabilidade desse cenário apontada pela curva futura recuou de 84% para 76% entre o fechamento de sexta-feira e o final da tarde desta segunda. Já a Selic terminal precificada para o final de 2026 passou de 13,85% para 13,95%, aponta Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG.
No boletim Focus, a mediana de analistas para a taxa terminal deste ano permanece em 13%, mas subiu para o final de 2027, a 11,25%, vindo de 11% na semana anterior.