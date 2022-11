Taxas de juros têm alta moderada com mercado atento à transição de governo

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros começaram a segunda-feira em leve alta, com investidores atentos à transição de governos, em especial à espera da PEC da Transição e de quem será o ministro da Fazenda no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento se dá em meio à alta do dólar ante o real, apesar da queda dos juros dos Treasuries e dólar mais fraco ante várias moedas emergentes.

Às 9h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,52%, de 11,46% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 subia a 11,77%, de 11,72%, e o para janeiro de 2024 ia para 12,98%, de 12,93% no ajuste de sexta-feira.

O dólar à vista subia 0,50%, a R$ 5,0874. O juro da T-note de 10 anos caía a 4,132%, de 4,170% no fim da tarde de sexta-feira em NY.