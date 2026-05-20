Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros têm alívio com reabertura parcial em Ormuz

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 09:52:00 Editado em 20.05.2026, 09:59:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Na esteira do dólar, do petróleo e dos retornos dos Treasuries, os juros futuros também recuam na manhã desta quarta-feira, 20, diante do clima internacional mais favorável no que se refere ao conflito entre EUA e Irã, com a reabertura parcial do Estreito de Ormuz.

A liquidez ainda é reduzida e pode ser limitada pela agenda do dia mais fraca, que tem como destaque a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,115%, de 14,180% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2028 caía para 14,065%, de 14,132%, e o para janeiro de 2031 recuava para mínima de 14,215%, de 14,285% no ajuste de terça-feira, 19.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV