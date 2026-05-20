Taxas de juros têm alívio com reabertura parcial em Ormuz

Na esteira do dólar, do petróleo e dos retornos dos Treasuries, os juros futuros também recuam na manhã desta quarta-feira, 20, diante do clima internacional mais favorável no que se refere ao conflito entre EUA e Irã, com a reabertura parcial do Estreito de Ormuz.

A liquidez ainda é reduzida e pode ser limitada pela agenda do dia mais fraca, que tem como destaque a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed).

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Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,115%, de 14,180% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2028 caía para 14,065%, de 14,132%, e o para janeiro de 2031 recuava para mínima de 14,215%, de 14,285% no ajuste de terça-feira, 19.