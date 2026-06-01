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Taxas de juros sobem na esteira do petróleo com imbróglio entre EUA e Irã

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:27:00 Editado em 01.06.2026, 09:38:10
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O imbróglio com a falta de acordo entre Estados Unidos e Irã sustenta a alta dos juros futuros nesta segunda-feira, 1, na esteira do avanço do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. O dólar vai na contramão e cai ante o real. O mercado também olha as revisões para cima para inflação no Boletim Focus.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 14,120%, de 14,083%, e o para janeiro de 2029 tinha alta para 13,895%, de 13,841% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 avançava para 13,930%, de 13,884% no ajuste de sexta-feira, 29.

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