Taxas de juros sobem mais de 20 pontos em meio a dólar forte com cautela externa

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros disparam mais de 20 pontos na manhã desta segunda-feira, 26, em sintonia com o dólar e juros dos Treasuries, refletindo a aversão a risco no exterior diante dos temores de que um ciclo de aperto de juros mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) para combater a inflação coloque o mundo em recessão. Além disso, há temores com a escalada das tensões na guerra entre Rússia e Ucrânia, que também podem piorar as perspectivas para as economias europeias em especial.

continua após publicidade .

Segundo a Bloomberg, o presidente Vladimir Putin planeja ainda reforçar os gastos com defesa em 43%, sinal de que pretende estender o conflito.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) subia a 11,61%, de 11,40% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 11,78%, de 11,62%, e o para janeiro de 2024 ia para 12,93%, de 12,82% no ajuste de sexta-feira. O dólar à vista subia 1,74%, a R$ 5,3400. O rendimento da T-note de 10 anos avançava a 3,768% (de 3,681%)