TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros sobem em linha com cautela externa por impasse EUA-Irã

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 09:32:00 Editado em 11.05.2026, 09:42:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros operam em alta na manhã desta segunda-feira, 11, acompanhando o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, diante do impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã para um acordo de paz. A liquidez tende a seguir mais fraca, em dia de agenda esvaziada, com investidores à espera do IPCA de abril, amanhã.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) subia para 14,095%, de 14,049% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para máxima de 13,620%, de 13,525%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,690%, de 13,605% no ajuste de sexta-feira, 8.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV