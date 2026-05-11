Taxas de juros sobem em linha com cautela externa por impasse EUA-Irã

Os juros futuros operam em alta na manhã desta segunda-feira, 11, acompanhando o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, diante do impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã para um acordo de paz. A liquidez tende a seguir mais fraca, em dia de agenda esvaziada, com investidores à espera do IPCA de abril, amanhã.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) subia para 14,095%, de 14,049% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para máxima de 13,620%, de 13,525%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,690%, de 13,605% no ajuste de sexta-feira, 8.