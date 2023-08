Taxas de juros sobem e depois perdem força com dado de emprego dos EUA misto

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros ficaram voláteis na manhã desta sexta-feira, 4, logo após a divulgação do relatório de emprego norte-americano, o payroll, que veio com números mistos. As taxas chegaram a subir mais e depois perderam força.

A economia dos Estados Unidos criou 187 mil empregos em julho, abaixo da mediana de expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 205 mil vagas.

Já a taxa de desemprego dos EUA recuou para 3,5% em julho, ante 3,6% em junho, abaixo da estimativa de 3,6%. E o salário médio por hora teve alta de 0,42% em relação a junho, ou US$ 0,14, a US$ 33,74, variação que ficou acima da projeção do mercado, de 0,30%.

Às 9h51, a taxa contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia 12,465%, de 12,447% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 avançava de 10,495%, de 10,466%, e o para janeiro de 2027 subia para 10,11%, de 10,10%. O vencimento para janeiro de 2029 recuava a 10,560%, de 10,585% no ajuste de quinta-feira.