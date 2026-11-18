A continuidade da indefinição sobre a política econômica do governo Lula 4, aliada ao forte avanço do dólar, manteve os juros futuros em alta ao longo da tarde desta quarta-feira, 18. Embora visto como insuficiente para uma melhora estrutural das contas públicas, o Projeto de Lei Complementar (PLP) que contém medidas de ajuste foi considerado por agentes o principal fator que movimentou as taxas na sessão.

O adiamento da votação dos destaques do texto no Senado, que deveria ter ocorrido na terça e foi iniciada nesta tarde, passou ao mercado a mensagem de que o pacote, já pouco robusto, pode sofrer desidratação adicional. Até as 18h, dois destaques haviam sido rejeitados.

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Contribuindo para o clima de cautela, também não houve acordo do governo com a oposição para votar os destaques, tampouco novidades sobre a composição da equipe econômica. Rumo ao final do pregão, o ritmo de avanço das taxas foi acentuado, ainda, por fatores técnicos, com saída de recursos do mercado de renda fixa, relataram profissionais.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subiu de 14,433% no ajuste de terça para 14,535%. O DI para janeiro de 2029 avançou a 14,970%, de 14,828%, e o DI para janeiro de 2031 aumentou de 15,042% a máxima intradia de 15,210%.

"O governo começa a voltar a ter uma leitura diferente em relação à facilidade com que a proposta fiscal será aprovada e em relação ao risco de diluição dela, e o mercado vai refletindo isso", afirma o economista do Sistema Ailos, Sérgio Samuel dos Santos, para quem o maior gatilho de avanço dos juros futuros desta quarta residiu na questão fiscal.

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Santos destaca, ainda, o comportamento dos vértices nesta quarta, em que as taxas de vencimentos intermediários tiveram alta firme, com diminuição da diferença em relação às taxas mais longas. "Apesar de os juros estarem subindo ao longo de toda a curva, o movimento mais expressivo está no meio. Isso mostra que o mercado já projeta juros mais altos para 2028 em diante", apontou.

Nos cálculos do economista-chefe do banco Bmg, Flávio Serrano, a precificação implícita na curva de juros apontava no final desta tarde a Selic terminal em 15,25% para 2027. Para a reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), a chance de alta de 25 pontos-base dos juros, que estava em 50% ao fim da manhã, recuou a 40%. A probabilidade de manutenção nos atuais 13,75% está em 60%.

Segundo a estrategista de ações da Nomad Investimentos Rebecca Nossig, a reprecificação para cima da trajetória da Selic evidencia o aumento do prêmio de risco exigido pelo mercado para financiar a dívida pública brasileira em meio a um cenário de "crescente desconfiança".

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"A falta de acordo político para avançar com o pacote de contenção de gastos frustrou as expectativas da Faria Lima, que aguarda ansiosamente por medidas concretas capazes de estabilizar as contas públicas", disse Nossig. A postura mais defensiva dos agentes financeiros não apenas pressionou as taxas futuras, mas também impulsionou o dólar, acrescenta ela, forçando o Banco Central a anunciar leilões de intervenção cambial.

No fim da manhã, o dólar à vista rondava a estabilidade, com melhora da liquidez após a venda de US$ 1 bilhão em leilão de linha pelo BC, mas voltou a subir no restante do pregão, chegando a alcançar R$ 5,87 em nova máxima intradia. "A despeito de leilão de linha e com ausência de medidas estruturais, cotações do mercado reforçam deterioração do balanço de riscos", disse o economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho.