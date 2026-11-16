Já em alta pela manhã, os juros futuros negociados na B3 chegaram a disparar 40 pontos-base ao longo da tarde em trechos intermediários da curva a termo, mesmo após o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ter negado rumores de que poderia assumir o Ministério da Fazenda. A piora adicional seguiu de perto o dólar, que chegou a alcançar R$ 5,79 em nova máxima do dia com a aversão a risco nos mercados internacionais, mas incorporou a percepção de continuidade da incerteza fiscal adiante e dúvidas sobre quem vai comandar a Fazenda.

O estresse na renda fixa local foi amplificado pelo posicionamento técnico de players, que reduziram a exposição a risco nas carteiras.

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Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 avançou de 14,269%, no ajuste de sexta-feira, a 14,495%. O DI para janeiro de 2029 aumentou de 14,673% a 14,915%, e o DI para janeiro de 2031 subiu a 15,175%, de 14,976%.

Uma parcela do mercado ainda conservava certo otimismo com a possível indicação do governador do Piauí (PT), Rafael Fonteles, para a Fazenda, aponta o estrategista-chefe da Sincra, Gustavo Cruz, mas, durante a tarde, circularam rumores de que seu nome foi descartado. Fonteles era visto como um técnico preparado e de uma ala mais moderada do PT.

Também nesta segunda, persistiu o mal estar com o PLP de ajuste fiscal proposto pelo governo. A visão é que o pacote, já considerado pouco robusto e mais focado em aumento de arrecadação, encontra pouco apoio político para avançar no Congresso. Nesta segunda, entidades empresariais como a Moveinfra, que reúne seis dos principais grupos de infraestrutura do País, e a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), pediram a retirada do projeto do dispositivo que permite restringir a compensação de créditos tributários.

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"O mercado exige prêmios cada vez maiores diante das dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública e a capacidade do governo de implementar um ajuste consistente. O pacote anunciado ainda parece insuficiente para reverter essas preocupações, especialmente diante das resistências políticas à sua aprovação", afirma o sócio e especialista em renda fixa da Manchester Investimentos, Eduardo Amorim.

Para Amorim, sem uma trajetória crível de estabilização da dívida pública, o Brasil corre o risco de prolongar um cenário de crescimento econômico fraco, câmbio pressionado e juros elevados, mesmo com uma política monetária já bastante restritiva.

Em evento nesta tarde, o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, avaliou que, se as medidas de ajuste mostrarem que o gasto público subirá 2% ao ano, em vez de 5% ao ano, o desempenho dos mercados pode melhorar. "Não é cortar ou mexer em programa social, é conter o ritmo de alta na despesa", disse.

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Além do pano de fundo fiscal, agentes relataram que ordens de "stop loss" acentuaram a pressão na curva de juros, em meio ao pessimismo que tem dominado as análises para a economia brasileira em 2027. Há uma redução da exposição a risco, segundo um trader, motivada também pelo novo cenário do Morgan Stanley para as ações brasileiras, que rebaixou o País nesta segunda a "underweight".

A instituição cita como justificativas a perda de fôlego da economia, a manutenção do nível de juros elevado e a ausência de regras fiscais que permitam estabilizar o avanço da dívida bruta sobre o PIB.