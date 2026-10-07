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ECONOMIA

Taxas de juros sobem com exterior e ajuste após forte queda

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros começam esta quarta-feira (7) em alta a partir do miolo da curva e com mais intensidade nos vértices longos, após forte queda nas duas sessões anteriores pelo cenário eleitoral favorecendo o candidato Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. O movimento está em linha com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries. Às 9h14 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,428%, de 13,422%, e o para janeiro de 2029 subia a 12,500%, de 12,460% no ajuste de terça (6). O DI para janeiro de 2031 avançava para 12,625%, de 12,570% no ajuste anterior.

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