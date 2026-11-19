Os juros futuros começaram a manhã desta quinta-feira, 19, mais perto da estabilidade, com viés de baixa, mas em seguida renovaram máximas e sobem em toda curva, mostrando efeito limitado da aprovação dos destaques do pacote de ajuste fiscal no Senado. O movimento está alinhado à alta do dólar ante o real, aos rendimentos dos Treasuries, que batiam novas máximas, e ao petróleo.

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 estava em 14,545%, de 14,514% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para máxima de 14,995%, de 14,932%, e o para janeiro de 2031 tinha máxima de 15,265%, de 15,160% no ajuste de quarta-feira, 18.