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Taxas de juros sobem com dólar e disparada do petróleo após IPCA em linha

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 09:49:00 Editado em 12.05.2026, 10:01:31
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Os juros futuros sobem em toda a curva na manhã desta terça-feira, 12, sob influência da disparada do petróleo, que traz temor com as pressões inflacionárias, e em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries. O mercado também repercute o IPCA de abril, que subiu 0,67% na margem, em linha com o esperado. Em 12 meses até abril, houve alta de 4,39% até abril, também em linha com a mediana das projeções.

O CPI dos EUA de abril também veio em linha, com alta de 0,6% na margem. Na comparação anual a alta foi de 3,8%, pouco acima da previsão de +3,7%. O núcleo subiu 0,4% em abril ante março, pouco acima da previsão de alta de 2,7%.

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Às 9h30, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,165%, de 14,108% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,800%, de 13,689%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,855%, de 13,763% no ajuste de segunda (11).

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