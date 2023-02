Taxas de juros sobem com cautela no exterior e piora das expectativas de inflação

Luciana Xavier (via Agência Estado)

A postura do investidor é defensiva no mercado de juros na manhã desta segunda-feira, 6, diante da cautela no exterior, após nova rodada de piora nas expectativas para inflação no Relatório Focus e em meio ao incomodo do mercado com as críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à autonomia do Banco Central, que foi um dos fatores para abertura da curva na sexta-feira. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano subiu de 5,74% para 5,78%, contra 5,36% há um mês.

Para 2024, horizonte cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do BC, a projeção também avançou, de 3,90% para 3,93%, de 3,70% há quatro semanas.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 batia máxima de 13,84%, de 13,77% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 tinha máxima de 13,33%, de 13,22%,e o para janeiro de 2027 subia para máxima de 13,25%, de 13,12% no ajuste anterior.