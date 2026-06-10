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Taxas de juros sobem com cautela externa e digere pesquisa eleitoral antes de CPI dos EUA

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 09:14:00 Editado em 10.06.2026, 09:23:38
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Os juros futuros médios e longos avançam na manhã desta quarta-feira, 10, na mesma trilha do dólar, petróleo e retorno dos Treasuries. Já os curtos estão mais perto da estabilidade.

O mercado olha a piora do humor externo após ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Irã, e digere a última pesquisa eleitoral Genial/Quaest, mostrando liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas simulações para primeiro e segundo turno das eleições. O mercado também aguarda o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, às 9h30.

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Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 14,525%, de 14,511% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 15,040%, de 14,968%, e o para janeiro de 2031 avançava para 14,870%, de 14,809% no ajuste de terça (9).

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