Taxas de juros sobem após sequência de quedas e sem nome para Fazenda esta semana

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros abriram estáveis nesta quinta-feira, 1, mas logo começaram a subir, num movimento de correção após três sessões seguidas de queda. Investidores já sabem que o nome do futuro ministro da Fazenda não será conhecido esta semana, conforme disse o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), deixando o mercado em compasso de espera por mais uns dias.

continua após publicidade .

Questionado se vai, de fato, ser o ministro da Fazenda, Haddad reiterou que a decisão cabe ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "É atribuição do presidente. Ele Já falou que esta semana não tem anúncio", declarou.

Além disso, o mercado também aguarda para saber como ficarão os gastos em 2023. A alta se dá na contramão do dólar e apesar de o PIB do terceiro trimestre ter subido 0,4% na margem, ficando abaixo da mediana das estimativas (+0,6%). Por volta das 9h10, no entanto, o dólar testava o terreno positivo

continua após publicidade .

Às 9h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 14,05%, de 13,91% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia a 13,20%, de 13,02%, e o para janeiro de 2027, a 12,85%, de 12,64% no ajuste de quarta-feira.