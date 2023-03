Taxas de juros seguem recuo dos retornos dos Treasuries antes de Powell

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros médios e longos acompanham os yields dos Treasuries e recuam na manhã desta terça-feira, 7, dando continuidade ao movimento da véspera. Os juros curtos operam estáveis. Investidores estão à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, em sessão do Comitê Bancário do Senado americano (12h), em busca de sinais sobre o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos. Antes o Tesouro faz leilão de NTN-B e LFT (11h). Às 9h25 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 13,05%, de 13,10% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 12,65%, de 12,69%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,26%, de 13,27% no ajuste de segunda-feira, 6.