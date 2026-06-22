Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros se ajustam em baixa na esteira de petróleo e dólar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 09:35:00 Editado em 22.06.2026, 09:42:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 22, na esteira do petróleo e do dólar, após quatro sessões seguidas de alta. O mercado financeiro espera pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira, e repercute a notícia de que o Tesouro cancelou o leilão de NTN-B previsto para amanhã.

Para a Warren, o cancelamento "é um recado claro de que o Tesouro observa um mercado bastante negativo, em especial nas NTN-Bs e prefixados". "A principal mensagem da decisão de hoje é o reconhecimento, por parte do Tesouro, de deterioração e comportamento disfuncional no mercado de títulos públicos, especialmente nas NTN-Bs", diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 14,245%, de 14,257% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 14,885%, de 14,940%, e o para janeiro de 2031 recuava para 14,830%, de 14,898% no ajuste de sexta-feira.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV