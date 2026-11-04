Taxas de juros se ajustam em baixa com dólar e exterior antes de Copom

Os juros futuros recuam, em linha com dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, após a vitória dos democratas, que conquistaram o controle da Câmara e do Senado americano. O movimento de hoje ocorre após uma escalada recente das taxas, com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 25 de outubro. O mercado está em compasso de espera pela decisão do Copom, às 18h30.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,623%, de 13,630% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 caía para 15,040%, de 15,135%, e o para janeiro de 2031 recuava para 15,340%, de 15,431% no ajuste de ontem.