Taxas de juros se ajustam em baixa após Copom e com dólar fraco

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros médios e longos recuam na manhã desta quinta-feira, 4, em linha com o dólar e após o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).

O Banco Central afirmou no documento que uma alta de juros é um cenário menos provável e avalia como positivas medidas fiscais do governo, citando a reoneração dos combustíveis e a apresentação do arcabouço fiscal ao Congresso. Essas medidas, conforme o colegiado, reduziram parte das incertezas. Os juros curtos operam estáveis.

Às 9h07 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de caía a 11,83%, de 11,88%, e o para janeiro de 2027 ia para 11,58%, de 11,64% no ajuste de quarta-feira. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 11,92%, de 11,95%.