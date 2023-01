Taxas de juros se ajustam em alta com dólar, mesmo com queda do IBC-Br

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após a queda da véspera, os juros futuros se ajustam em alta na manhã desta sexta-feira, 13, em linha com o dólar, mesmo com o IBC-Br de novembro mostrando queda de 0,55%, perto do piso das estimativas (-0,60%). Às 9h18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,22%, de 12,11% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 12,467%, de 12,390%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,48%, de 13,45% no ajuste de quinta-feira, 12. O dólar à vista tinha alta de 0,30%, a R$ 5,1157.