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ECONOMIA

Taxas de juros se ajustam em alta após sete sessões de queda

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 09:57:00 Editado em 01.07.2026, 10:07:23
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Após sete sessões de queda, os juros futuros se ajustam em alta na manhã desta quarta-feira, 1, em sintonia com o dólar, num dia de agenda local mais fraca. Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,010%, de 13,985% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,165%, de 14,071%, e o para janeiro de 2031 subia para 14,265%, de 14,157% no ajuste de terça-feira (30).

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