Taxas de juros se ajustam em alta após seis sessões em queda

Após seis sessões de queda, os juros futuros se ajustam em leve alta na manhã desta terça-feira, 30, em linha com o sinal do dólar ante o real, do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. A liquidez ainda é bem reduzida e o mercado fica atento aos leilões de NTN-B e LFT, às 11 horas, após as operações com NTN-B terem sido canceladas na semana passada.

"A missão do órgão (Tesouro) será milimétrica: testar o apetite do investidor para recompor o colchão de liquidez do PAF sem forçar a mão no tamanho dos lotes, o que poderia reativar o estresse nos prêmios reais", afirma em nota Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.

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Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,065%, de 14,038% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,240%, de 14,198%, e o para janeiro de 2031 ia para 14,315%, de 14,281% no ajuste de segunda (29).