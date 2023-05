Taxas de juros se ajustam em alta após ata reforçar que não haverá corte no curto prazo

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros têm leve avanço na manhã desta terça-feira, 9, com investidores digerindo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) antes do leilão do Tesouro de NTN-B e LFT (11h). O movimento se dá na contramão do dólar e rendimentos dos Treasuries.

continua após publicidade .

Para o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, a ata é consistente com a manutenção da taxa Selic estável por um bom tempo. "Certamente não há nenhum sinal de corte de juros para a próxima reunião do Copom. Agosto também não parece estar no radar hoje para cortes, mas vamos ver como evolui o cenário até lá", diz, em nota.

Às 9h20 desta terça, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,230%, de 13,207% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2025 subia a 11,73%, de 11,66%, e o para janeiro de 2027 ia para 11,59%, de 11,55% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 11,96%, de 11,95% ontem no ajuste.