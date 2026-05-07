TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros rondam estabilidade com Lula-Trump no radar, após dado da indústria

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 09:28:00 Editado em 07.05.2026, 09:37:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 7, com viés de baixa, após a queda da véspera, sob influência negativa do exterior e após a produção industrial subir 0,1% em março ante fevereiro, ficando acima da mediana das estimativas, de queda de 0,1%.

O mercado aguarda o encontro dos presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Donald Trump (EUA), na Casa Branca, além das reuniões trimestrais do Banco Central com economistas, em São Paulo, e leilões de prefixados do Tesouro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,040%, de 14,045% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,480%, de 13,499%, o vencimento para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,575%, de 13,584% no ajuste de quarta (6).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV