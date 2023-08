Taxas de juros rondam estabilidade com dólar à espera de Copom e com Haddad no radar

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros são negociados perto dos ajustes de ontem na manhã desta quarta-feira, 2, em linha com o dólar, que estava praticamente estável por volta das 9h30. Num dia fraco de indicadores locais, o mercado fica em compasso de espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que só será divulgada após o fechamento dos mercados (18h30).

O mercado também digere a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC. O ministro afirmou que o governo federal irá inaugurar a partir de setembro uma fase "não bancária" do programa de renegociação de dívidas Desenrola. Conforme explicou, em agosto haverá uma leilão de credores para participar da segunda fase do Desenrola e o credor que der o maior desconto terá sua dívida garantida pelo Tesouro Nacional.

Às 9h35, a taxa do contrato de contrato de depósito interfinanceiro (DI) de janeiro de 2024 ia para 12,615%, de 12,594% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 10,640%, de 10,637%, e o para janeiro de 2027 recuava a 10,125%, de 10,149%. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 10,480%, de 10,526 no ajuste anterior. O dólar à vista subia 0,10%, a R$ 4,7943.