Taxas de juros rondam estabilidade após teto do ICMS e com dólar em alta

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros rondam a estabilidade e buscam uma direção na manhã desta quinta-feira, 26, com os curtos em viés de baixa, após a aprovação na Câmara do teto para ICMS dos combustíveis e energia na noite desta quarta-feira, 25. Os demais vértice estão em alta, junto com o avanço moderado do dólar, petróleo e juros dos Treasuries longos. Além disso, há expectativa com o leilão de LTN e NTN-F (11h).

Às 9h10 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 12,11%, de 12,09% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 12,28%, de 12,27%, e o para janeiro de 2024 operava estável a 12,96%. O vencimento para janeiro de 2023 tinha viés de baixa a 13,400%, de 13,420% no ajuste de quarta-feira.