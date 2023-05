Taxas de juros rondam ajustes e dólar traz viés de alta em véspera de Fed

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros oscilam entre margens estreitas na manhã desta terça-feira, 2, com viés de alta nos médios e longos, em sintonia com o dólar, em dia de agenda mais esvaziada. O investidor está em compasso de espera por um aumento de 25 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e de manutenção da Selic em 13,75%, na quarta. Às 9h17, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,29%, igual ao ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,08%, de 12,05%, e o para janeiro de 2027 marcava 11,84%, de 11,81% no ajuste anterior.