Taxas de juros rondam ajustes após dado de serviços

Os juros futuros operam praticamente estáveis nesta quarta-feira, 12, com viés de alta, após o volume de serviços prestados subir 0,90% em maio ante abril, acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,4%. Na terça-feira, 11 o IPCA mostrou deflação de 0,08%, levemente acima da mediana das estimativas (-0,10%), com inflação de serviços pressionada. Às 9h29 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,84%, de 12,83% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 10,78%, de 10,76%, e o para 2027, para 10,11%, de 10,12%. O contrato para janeiro de 2029 operava estável a 10,46%.

