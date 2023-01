Taxas de juros recuam pelo 2º dia, em sintonia com o dólar yields dos Treasuries

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros dão continuidade ao movimento de queda da ocorrido na terça-feira, 17, ajudados pelo recuo do dólar e dos yields dos Treasuries, em dia de agenda local esvaziada. As atenções ficam nas discussões sobre o salário mínimo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da instalação de mesa de negociação do salário mínimo com centrais sindicais (11h). O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, entregará a Lula nesta quarta-feira, 18, uma proposta feita por sindicalistas para criar uma regra de reajuste do salário mínimo. Às 10h05 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 12,31%, de 12,36% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2025 recuava para 12,45%, de 12,51%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,43%, de 13,48% no ajuste de terça-feira.