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ECONOMIA

Taxas de juros recuam na esteira do dólar e com baixa liquidez

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 09:43:00 Editado em 21.07.2026, 09:52:51
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Na esteira do dólar, os juros futuros têm leve recuo na manhã desta terça-feira, 21, mas a liquidez é baixa e tende a seguir limitada pela agenda escassa. O movimento vai na contramão da alta do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. O mercado aguarda o leilão de NTN-B e LFT (11h). Às 9h29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2029 recuava para 14,330%, de 14,388%, e o vencimento para janeiro de 2031 cedia para 14,525%, de 14,565% no ajuste de segunda-feira, dia 20.

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