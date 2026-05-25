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Taxas de juros recuam em sintonia com dólar e petróleo com EUA-Irã no foco

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 09:50:00 Editado em 25.05.2026, 10:01:05
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Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 25, em linha com o dólar e com as perdas de quase 6% do petróleo diante da expectativa de que possa sair em breve algum acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. A liquidez pode ficar mais fraca com a agenda pouco robusta do dia e com mercado de Treasuries fechado nos EUA pelo feriado do Memorial Day.

Às 9h15, a taxa de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,025%, de 14,077% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,725%, de 13,851%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,840%, de 13,970% no ajuste de sexta (22).

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