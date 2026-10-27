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Taxas de juros recuam em linha com dólar e após nova intervenção do Tesouro em leilões

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após dispararem mais de 200 pontos-base ontem em reação à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os juros futuros recuam nesta terça-feira, 27, em meio ainda à intervenção do Tesouro para ajudar a reduzir a disfuncionalidade do mercado. O Tesouro informou há pouco o cancelamento do leilão tradicional de LFT e leilão de recompra de NTN-B.

Além disso, o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries recuam.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,685%, de 13,696% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 caía para 15,150%, de 15,223%, e o para janeiro de 2031 recuava para 15,195%, de 15,279% no ajuste de ontem.

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