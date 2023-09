Taxas de juros recuam com yields dos Treasuries, mas dólar forte segura DI longo

Os juros futuros operam em leve baixa até o miolo da curva, acompanhando o movimento dos retornos dos Treasuries, enquanto os longos operam estáveis, diante da leve alta do dólar ante o real e tendo como pano de fundo incertezas no cenário fiscal. Além disso, o apetite do investidor pode ser limitado por ser véspera de feriado. Às 9h42 desta quarta-feira, 6,, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025 caía para 10,590%, de 10,640% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 10,480%, de 10,517%, e o para janeiro e 2029 marcava 10,970%, de 10,986%.

