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Taxas de juros recuam com petróleo abaixo de US$ 80 e após varejo fraco

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 10:07:00 Editado em 16.06.2026, 10:18:08
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Os juros recuam na manhã desta terça-feira, 16, em linha com o petróleo Brent abaixo de US$ 80 por barril, que reduz os temores com inflação, além de dólar e taxas de Treasuries em baixa diante da expectativa de assinatura do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã até o fim de semana.

O mercado também faz a leitura das vendas no varejo restrito e ampliado, que vieram perto do piso das projeções, e corroboram para um cenário de alívio de taxas, embora o exterior esteja em primeiro plano.

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Às 9h40 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,210%, de 14,250% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 14,245%, de 14,329%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,175%, de 14,251% no ajuste anterior.

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