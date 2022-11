Taxas de juros recuam com exterior positivo e expectativa de PEC desidratada

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 29, em linha com o dólar, em meio ao exterior mais positivo diante de especulações de que a China poderá relaxar a política de covid-zero antes do esperado. Além disso, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição não foi mal recebida como se esperava uma vez que o mercado acredita que o texto deve ser desidratado no Congresso.

O economista-chefe do Banco Alfa, Luís Otávio de Souza Leal, acredita nessa desidratação e calcula que o valor final pode ficar próximo de R$ 150 bilhões fora do teto, suficiente para financiar as promessas de campanha.

O mercado está atento ainda ao leilão de NTN-B e LFT (11 horas). "O leilão de NTN-B pode apresentar certa demanda dada emissão de um CRI da Rede D'Or de R$ 750 milhões", diz em nota o operador de renda fixa da Warren Renascença, Luis Felipe Laudisio.

Às 9h12, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,27%, de 13,40% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 recuava para 13,57%, de 13,69%, e o para janeiro de 2024, para 14,20%, de 14,29%. O dólar à vista tinha queda de 1,17%, a R$ 5,3035.