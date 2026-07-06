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ECONOMIA

Taxas de juros recuam com exterior e ecoando fala de Ceron sobre ação do Tesouro

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 09:30:00 Editado em 06.07.2026, 09:43:02
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O viés é de baixa nos juros futuros na manhã desta segunda-feira, 6, na esteira dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo, enquanto os curtos rondam a estabilidade. Além disso, segundo um profissional, a curva ainda ecoa fala da semana passada do secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, garantindo que o Tesouro está "pronto para atuar no mercado se necessário".

"Se precisar recomprar forte, não há problema nenhum. O Tesouro está preparado", afirmou Ceron, destacando que o órgão possui um colchão de liquidez de R$ 1,2 trilhão para enfrentar a volatilidade.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 14%, de 13,998% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,225%, de 14,260%, e o para janeiro de 2031 recuava para 14,360%, de 14,406% no ajuste de sexta-feira, 3.

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