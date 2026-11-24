A curva de juros perde levemente a inclinação na manhã desta terça-feira, 24, com recuo dos médios e longos, enquanto os curtos rondam a estabilidade. O movimento está alinhado aos rendimentos dos Treasuries e é limitado pela alta moderada do dólar ante o real. O mercado repercute a aprovação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, que agora segue para sanção presidencial.

Às 9h10 desta terça-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 marcava 14,630%, de 14,641% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 15,050%, de 15,080%, e o para janeiro de 2031 caía para 15,240%, de 15,291% no ajuste de segunda-feira, dia 23.