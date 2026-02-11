Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros recuam com dólar em meio à fala de Galípolo

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 09:55:00 Editado em 11.02.2026, 10:05:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros recuam na manhã desta quarta-feira, 11, alinhados ao dólar e aos rendimentos dos Treasuries e com investidores atentos ao discurso do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Ele disse que o Copom usou a palavra "serenidade" para separar ruído e sinal, sem mudar a função de reação. Galípolo disse ainda que o BC olha para várias variáveis, não apenas para uma informação específica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h31, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,345%, de 13,374% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,700%, de 12,741%, e o para janeiro de 2031 caía 13,105%, de 13,145% no ajuste de terça (10).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline