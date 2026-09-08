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ECONOMIA

Taxas de juros recuam com dólar em meio à disputa acirrada nas pesquisas eleitorais

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros médios e longos apontam para baixo na manhã desta terça-feira, 8,, enquanto os curtos operam estáveis. O movimento está alinhado à queda do dólar ante o real, em meio a mais pesquisas eleitorais mostrando acirramento da disputa presidencial.

Na contramão, petróleo e rendimentos dos Treasuries sobem, o que pode limitar o recuo das taxas.

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Às 9h13, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,575% de 13,571% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 13,815%, de 13,855%, e o para janeiro de 2031 recuava para 14,040%, de 14,096% no ajuste de sexta-feira, dia 4.

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