Taxas de juros recuam com dólar e yields dos Treasuries com Haddad no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A curva de juros têm leve desinclinação na manhã desta quarta-feira, 15, com recuo mais forte dos juros longos em meio à queda dos juros dos Treasuries e dólar mais fraco ante o real. Os curtos têm viés de baixa mesmo após o IGP-10 ter vindo acima da mediana das estimativas.

continua após publicidade .

O mercado de juros fica atento nesta quarta à participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento do BTG Pactual pela manhã, a um dia da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Às 9h18, taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,02%, de 13,13% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2025 recuava para mínima de 12,78%, de 12,86%. O vencimento para janeiro de 2024 marcava 13,41%, de 13,44% no ajuste de terça-feira.