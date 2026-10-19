Taxas de juros recuam com dólar e mercado repercute pesquisas eleitorais e debate

Após subirem na última sessão, os juros futuros se ajustam em baixa a partir do miolo da curva, em linha com o dólar na manhã desta segunda-feira, 19. O petróleo também cai, mas os rendimentos dos Treasuries ganharam força na última hora. O mercado repercute as últimas pesquisas eleitorais e o debate de ontem entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL).

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha taxa de 13,478%, de 13,488% no ajuste de sexta-feira.

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O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,655%, de 12,718%, e o para janeiro de 2031 estava em 12,700%, de 12,771% no ajuste anterior.