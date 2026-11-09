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Taxas de juros recuam com dólar e curva reduz inclinação

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
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A curva tem perde levemente a inclinação nesta segunda-feira, 9, com taxas médias e longas em baixa. O movimento está alinhado ao dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries mais longos. Já as taxas curtas operam estáveis após o Boletim Focus mostrar piora na expectativas para IPCA de 2027 e estimativa de Selic maior este ano.

Às 9h15 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,662%, de 13,664% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 14,655%, de 14,673%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,900%, de 14,916% no ajuste de sexta-feira (6).

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