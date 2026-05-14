Taxas de juros recuam com dólar e conforme petróleo acentua queda

Os juros futuros caem na manhã desta quinta-feira, 14, conforme o petróleo acentua queda para mais de 1%, e dólar e retornos dos Treasuries também estão em baixa, com investidores monitorando os desdobramentos do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, presidentes dos EUA e da China, em Pequim.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o Trump e Xi encontraram "um terreno em comum" em relação ao Irã e que Pequim - que mantém laços estreitos com o país persa - reiterou oposição ao desenvolvimento de armas nucleares por Teerã.

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Notícias sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o banqueiro Daniel Vorcaro parecem não ter impacto na curva nesta quinta. Na quarta, 13, as taxas aceleraram alta após a divulgação de um áudio em que Flávio pede dinheiro a Vorcaro, dono do Banco Master, para pagar despesas com o filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía 14,165%, de 14,210% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 13,960%, de 14,054%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,040%, de 14,115% no ajuste de quarta.