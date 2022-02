Taxas de juros recuam com dólar, à espera de pacote de combustíveis e ata do Fed

Da Redação

O dólar em queda ante o real ajuda a colocar os juros futuros mais um dia em baixa, após já terem recuado nesta terça-feira, 15, num dia de agenda local fraca. O único destaque desta quarta-feira (16) é a votação no Plenário do Senado do pacote de projetos para baixar os preços dos combustíveis, que será monitorada com atenção pelo mercado.

Além disso, o mercado olha a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, às 16 horas, vendas no varejo (10h30) e a produção industrial (11h15), ambos dos Estados Unidos.

Às 9h25 desta quarta, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 11,15%, de 11,22% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 cedia para 11,27%, de 11,34%, e o para janeiro de 2023 caía para 12,340%, de 12,393% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,29%, a R$ 5,1658.