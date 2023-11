Taxas de juros recuam com curva dos EUA e após desempenho fraco de serviços

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 14, alinhados ao dólar e retornos dos Treasuries, e após o dado de serviços mostrar queda de 0,3%, perto do piso do Projeções Broadcast (-0,4%). Às 9h27, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía para 10,665%, de 10,722% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 10,550%, de 10,628%, e o para janeiro de 2029 ia para 10,950%, de 10,987% no ajuste desta segunda-feira, 13.

